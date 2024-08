Ben Affleck e Jennifer Garner

Secondo Page Six, l'attrice Jennifer Garner avrebbe offerto il suo sostegno all'ex marito Ben Affleck, incoraggiandolo a lavorare sul suo matrimonio con Jennifer Lopez.

Jennifer Garner è stata avvistata mentre faceva visita all'ex marito Ben Affleck nel giorno del suo 52° compleanno, in un momento in cui le tensioni nel matrimonio dell'attore con Jennifer Lopez sembrano intensificarsi.

Come riportato da Page Six, la star di «30 anni in 1 secondo» è stata vista recarsi nella casa in affitto di Affleck a Brentwood, California. Nonostante il loro divorzio avvenuto nel 2018, Garner e Affleck continuano a mantenere un rapporto di co-genitorialità rispettoso e collaborativo, dedicandosi all'educazione dei loro tre figli: Violet, 18 anni, Seraphina, 15 anni, e Samuel, 12 anni.

La visita della Garner è avvenuta poco dopo che JLo ha condiviso su Instagram alcune foto del suo compleanno di qualche anno fa, lo stesso giorno in cui Affleck festeggiava il suo compleanno. Questo gesto ha ulteriormente alimentato le speculazioni su una possibile separazione tra la popstar e l'attore.

Le voci di crisi si intensificano, ma nessuna conferma

Le voci di crisi dei Bennifer si sono intensificate soprattutto dopo che la coppia ha trascorso il secondo anniversario di matrimonio, a luglio, su coste opposte degli Stati Uniti. Le speculazioni su una loro possibile rottura erano già iniziate a maggio, quando l'attore non ha accompagnato la moglie al Met Gala.

Lopez e Affleck, sposati dal luglio 2022, hanno recentemente messo in vendita la loro casa coniugale. Affleck ha già trovato una nuova residenza a Pacific Palisades, mentre la Lopez è ancora alla ricerca di una nuova casa a Los Angeles.

