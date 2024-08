Jennifer Lopez

I due ex non si parlano più dopo la separazione giunta ad appena due anni dalle loro nozze sontuose.

Covermedia

Jennifer Lopez è «furiosa» con Ben Affleck. Sebbene la cantante non abbia confermato ufficialmente la separazione, persone a lei vicine rivelano come la 55enne si senta «umiliata» per l'ormai imminente divorzio, dopo appena due anni di matrimonio.

«È furiosa», ha confermato una fonte al Page Six. «Lui l'ha umiliata. Era stato lui a spingere per tornare insieme».

«L'ha umiliata perché lei ha fatto un gran parlare su come lui fosse l'amore della sua vita... Si sono sposati due volte due anni fa. Una specie di record e non sono più dei bambini».

La coppia si è sposata con una cerimonia intima nel luglio 2022 a Las Vegas, poi le nozze in grande stile in Georgia l'anno successivo.

«Ci sono cinque figli di mezzo»

Il ritorno di fiamma era avvenuto l'anno precedente, a 17 anni di distanza dalla fine del loro primo fidanzamento.

Dopo la reunion, Jennifer ha rilasciato un album, intitolato «This Is Me...Now», e un documentario «The Greatest Love Story Never Told», entrambi ispirati alla love story con Affleck.

«Lei è una romantica», ha dichiarato la fonte, aggiungendo come Jennifer sia preoccupata per gli effetti della separazione sui rispettivi figli, i gemelli Max ed Emme, 16 anni, avuti con l'ex marito Marc Anthony, e Violet, 18 anni, Fin, 17 anni, e Samuel, 12 anni, frutto del matrimonio di Ben e l'ex moglie Jennifer Garner.

«Ci sono cinque figli di mezzo in questa storia. Sapeva che avrebbero mescolato le loro famiglie. Non riesce ad accettare che sia finita».

Secondo TMZ, i due non si parlerebbero più.

Covermedia