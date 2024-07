L'attore Ben Affleck avrebbe acquistato una proprietà per conto suo a Pacific Palisades. Il divorzio da Jennifer Lopez appare inevitabile. IMAGO/Cover-Images

Sembra ormai inevitabile il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck dopo due anni di matrimonio. L'attore avrebbe acquistato una nuova proprietà da solo a Los Angeles.

Stando a quanto riporta TMZ, Ben Affleck ha acquistato una nuova tenuta multimilionaria a Los Angeles, segnando di fatto la fine del suo matrimonio con Jennifer Lopez.

Fonti immobiliari hanno spifferato che l'attore è riuscito ad aggiudicarsi per 20,5 milioni di dollari una villa a Pacific Palisades, elegante quartiere a Los Angeles. Una residenza con cinque camere da letto e sei bagni, sala da pranzo, studio, diverse cabine armadio, una sala multimediale, un bagno di servizio, dependance e altri comfort.

Anche JLo è alla ricerca di una nuova casa

Anche Jennifer Lopez è alla ricerca di una casa tutta per sé.

Intanto la villa coniugale di Beverly Hills, quella che la coppia aveva acquistato un anno fa, è ancora sul mercato immobiliare per 68 milioni di dollari.

Nell'ultimo periodo JLo si è divisa tra la Costiera Amalfitana, Parigi, New York e gli Hamptons. Affleck ha invece vissuto temporaneamente in una casa in affitto molto vicina a quella dell'ex moglie Jennifer Garner.

I Bennifer, sposati dal 2022, non si fanno vedere insieme dallo scorso marzo e non hanno mai confermato o smentito i gossip sul loro conto. Ad oggi, però, il divorzio appare inevitabile.

