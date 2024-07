Ben Affleck

Chi vorrà abitare nella villa delle due star di Hollywood dovrà sborsare ben 68 milioni di dollari.

Covermedia

Ben Affleck e Jennifer Lopez mettono ufficialmente in vendita la loro casa coniugale.

Dopo mesi di rumors sulla loro presunta separazione, l'attore e la cantante hanno scelto di liberarsi della mansion di Beverly Hills.

La villa californiana è composta da 12 camere da letto e 24 bagni: chi vorrà assicurarsi la proprietà dovrà sborsare la somma di 68 milioni di dollari.

Come riporta People, la proprietà vanta di una sala sport, un ring da box e una palestra.

Si sono sposati nel 2022

Ben e Jennifer, sposatisi nel 2022, sono finiti al centro dell'attenzione mediatica dopo la scelta dell'attore di lasciare la villa per andare a vivere in solitaria in una proprietà in affitto, a maggio.

«Ben continua a vivere nella sua casa in affitto a Brentwood. Vive lì da circa 2 mesi. Sembra stia bene», ha rivelato una fonte a People. «È in ufficio tutti i giorni ed è molto concentrato sul suo lavoro. Sta trascorrendo anche molto tempo con i suoi figli».

In occasione dei festeggiamenti del 4 luglio, Affleck e J-Lo si trovavano in location diametralmente opposte: lui a Los Angeles con i figli, nati dal matrimonio con l'ex moglie Jennifer Garner, lei a New York dove ha trascorso l'intero weekend.

