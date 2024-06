Ben Affleck: «Ecco perché appaio sempre imbronciato nelle foto»

Ben Affleck

L'attore ammette di essere un po' timido e protettivo nei confronti dei figli, quando i paparazzi cercano di scattargli delle foto.

Covermedia

Ben Affleck spiega il motivo per cui appare sempre imbronciato quando viene fotografo in pubblico.

Sui social sono diventate virali alcune immagini in cui l'attore Premio Oscar sembra arrabbiato e scontroso, sia quando si trova da solo sia nei momenti di vita quotidiana con la famiglia.

La star ha chiarito il motivo durante un'intervista con Kevin Hart al talk show «Hart to Heart»: «La verità è che sono un po' timido... non mi piace essere al centro dell'attenzione. Ecco perché le persone mi vedono così e si chiedono: «Ma perché quell'uomo sembra sempre arrabbiato?». Perché c'è qualcuno che in quel momento mi sta puntando la telecamera in faccia...».

Ben sente il dovere anche di proteggere i figli Violet, 18 anni, Seraphina, 15 anni, e Samuel, 12 anni, nati dal matrimonio con Jennifer Garner, oltre ai gemelli di 16 anni Max ed Emme, figli della moglie Jennifer Lopez.

«Quando sono con i miei figli e iniziano a scattare delle foto, farei di peggio rispetto a quello che si vede... Non mi importa se mi scatti delle foto quando mi trovo in un club o a una premiere con mia moglie... non me ne frega un c***. Mettiti in un angolo e nessuno ti noterà. Ma se sono con i miei figli, è una cosa diversa».

Anche in famiglia le espressioni di Ben sono diventate argomento di dibattito. «Stavo seduto a casa e mi chiedevano: «Cosa c'è che non va?». E io: «Niente. Non c'è niente che non va"».

