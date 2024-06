Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati nel luglio 2022. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

La cantante sospende il tour per concentrarsi sulla famiglia tra speculazioni sulla crisi con Ben Affleck.

Jennifer Lopez ha cancellato l'intero tour di 30 date previsto per il Nord America, lasciando i fan «col cuore spezzato».

La notizia è stata diffusa tramite la newsletter «On the JLo» della cantante 54enne.

«Sono completamente devastata e mi dispiace tantissimo deludervi», ha scritto la cantante di «On the Floor». «Sappiate che non lo farei se non lo ritenessi assolutamente necessario. Prometto che vi ripagherò e saremo tutti insieme di nuovo. Vi amo tutti così tanto. Alla prossima...».

I rappresentanti della compagnia di concerti Live Nation hanno annunciato la cancellazione del tour estivo «This Is Me... Live», spiegando che Jennifer ha deciso di prendersi una pausa per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici più stretti.

Nonostante le vendite dell'ultimo album di Jennifer, «This Is Me... Now», siano state deludenti, con debutti al numero 38 negli Stati Uniti e addirittura al 82 in Australia, le vendite dei biglietti per il tour sembravano promettenti. Alcuni spettacoli, come quello di Newark, New Jersey, avevano venduto il 92% dei biglietti.

Ben Affleck ha deciso di porre fine alla relazione?

La notizia arriva in un momento di speculazioni online e sui media riguardo lo stato del matrimonio di Jennifer con Ben Affleck, 51 anni.

Secondo quanto riportato da Page Six, alcune fonti avrebbero dichiarato che Ben ha deciso di porre fine alla relazione.

«Ben si sente come se gli ultimi due anni fossero stati solo un sogno febbrile, e ora ha capito che non c'è modo che la cosa possa funzionare,» avrebbe riferito una fonte.

Jennifer Lopez si ritira così dalle scene per un po', lasciando i fan con la promessa di un futuro ritorno, mentre le voci sulla sua vita privata continuano a circolare.

Da tempo si susseguono voci di crisi

Il portale online «US Weekly» sostiene che la cantante e l'attore hanno «idee completamente diverse» sulla loro relazione e sono «sull'orlo del divorzio».

Spesso è stata l'espressione apparentemente scontrosa di Ben Affleck a scatenare le speculazioni. Anche il momento dei Grammy 2023, quando sembrava che Jennifer Lopez stesse rimproverando il marito davanti alla telecamera, ha alimentato le voci.

