Ben Affleck

L'attore è stato visto fuori a pranzo con la figlia Violet senza l'anello al dito.

Covermedia

Ben Affleck si è sfilato dal dito la fede nuziale.

Mentre Jennifer Lopez si trova in vacanza in Italia, l'attore è stato visto senza l'anello mentre era a pranzo con la figlia 18enne Violet al ristorante Tasty Noodle House, a Los Angeles.

I due sono al centro di insistenti rumors sulla fine del loro matrimonio da maggio quando Page Six rivelava come Affleck fosse «tornato in sé», dopo l'abbaglio della reunion con la cantante, con cui aveva già rotto un fidanzamento ufficiale quasi 20 anni prima.

La coppia al momento ha preferito non commentare i rumors.

Nonostante stiano cercando di far quadrato attorno alla loro famiglia – con Jennifer che ha assistito a una partita di basket di Samuel, figlio di Ben, partecipando successivamente alla festa di diploma di Violet -, i due hanno messo in vendita la loro casa coniugale da 60 milioni di dollari.

Dopo le voci di divorzio, Jennifer ha cancellato il tour per trascorrere più tempo con la famiglia.

Secondo il The Mirror, la 54enne «si sta prendendo un po' di tempo e di spazio per riflettere sul suo matrimonio» mentre si trova all'estero.

Covermedia