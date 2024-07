Jennifer Lopez festeggia il suo compleanno senza Ben Affleck

Jennifer Lopez

La cantante e l'attore, secondo Page Six, si sarebbero lasciati a marzo.

Covermedia

Jennifer Lopez spegne le 55 candeline sulla torta. La cantante e attrice ha festeggiato il compleanno nel weekend, invitando a pranzo amici e familiari al ristorante italiano Arthur & Sons a New York.

Presenti al party il suo storico agente Benny Medina, i figli Max e Emme, e la sorella Lynda. Come riporta Page Six, invece, non c'era traccia del marito Ben Affleck, da cui si starebbe separando dopo appena due anni di matrimonio.

La star aveva dato vita ai festeggiamenti con un party a tema Bridgerton. Su Instagram, Jennifer aveva inaugurato la giornata con un post e una foto di se stessa sorridente: «Oggi sarà un grande giorno. Felice sabato a tutti!».

Lopez ha passato le ultime settimane negli Hamptons, mentre Affleck è rimasto nei pressi di Los Angeles.

I due hanno trascorso separatamente anche il loro secondo anniversario di matrimonio. Mentre continuano a rincorrersi le voci di divorzio, la coppia ha messo in vendita la loro villa di Beverly Hills. Secondo Page Six, il loro matrimonio sarebbe finito a marzo.

