Jennifer Lopez

Ora è ufficiale: dopo la lunga crisi di coppia, la cantante avvia le pratiche per archiviare i due anni di matrimonio con l'attore.

Covermedia

Jennifer Lopez avvia le pratiche per divorziare da Ben Affleck. Come riporta «TMZ», la 55enne star ha firmato e depositato le carte legali alla Corte Superiore di Los Angeles, a due anni esatti dalle sontuose nozze con l'attore in Georgia.

J-Lo ha chiesto il divorzio «pro-per», ovvero per se stessa e senza legale, indicando il 26 aprile 2024 come data della separazione.

I documenti non indicano la presenza di un accordo prematrimoniale. Secondo i bene informati, gli ormai due ex non avevano depositato nessun prenup, il che vuol dire che tutto il denaro accumulato durante il loro matrimonio è «proprietà comune».

I documenti mostrano che Jennifer ha rinunciato al mantenimento coniugale e ha chiesto al giudice di negare lo stesso sostegno a Ben.

La richiesta di divorzio arriva dopo mesi di rumors

La richiesta di divorzio arriva dopo mesi di rumors sulla fine del loro matrimonio. Jennifer e Ben ormai vivevano separatamente e ognuno ha trascorso per conto proprio occasioni come compleanni e anniversario.

Le voci di crisi circolavano da maggio, quando Jennifer si è presentata in solitaria al Met Gala.

I due erano tornati insieme nel 2021 a quasi 20 anni dalla fine della loro relazione.

Covermedia