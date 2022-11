Johnny Depp vuole riportare in tribunale Amber Heard

Depp vuol riportare in tribunale Heard Amber Heard e Johnny Depp si sono conosciuti nel 2009 ... Immagine: KEYSTONE/Photo by John Shearer/Invision/AP ... durante le riprese del film «The Rum Diary». Immagine: Wild Bunch All'inizio sembrava che Heard/Depp stessero cercando di tenere la loro vita privata fuori dagli occhi del pubblico. La coppia non ha nemmeno annunciato ufficialmente il proprio fidanzamento. Immagine: Keystone Nel maggio 2014, tuttavia, i due si sono presentati insieme al Met Gala di New York, un evento che Depp aveva per lo più evitato fino a quel momento. Immagine: Keystone Dopo soli 15 mesi dal matrimonio, nella primavera del 2016 Heard ha chiesto il divorzio. Il motivo erano delle «differenze inconciliabili». Immagine: FilmMagic Depp ha anche ammesso le proprie colpe durante il processo per diffamazione. Immagine: Jim Lo Scalzo/EPA Pool via AP/dpa Tuttavia, Heard ha perso la causa civile. Deve pagare all'ex marito un risarcimento milionario. Immagine: dpa Depp vuol riportare in tribunale Heard Amber Heard e Johnny Depp si sono conosciuti nel 2009 ... Immagine: KEYSTONE/Photo by John Shearer/Invision/AP ... durante le riprese del film «The Rum Diary». Immagine: Wild Bunch All'inizio sembrava che Heard/Depp stessero cercando di tenere la loro vita privata fuori dagli occhi del pubblico. La coppia non ha nemmeno annunciato ufficialmente il proprio fidanzamento. Immagine: Keystone Nel maggio 2014, tuttavia, i due si sono presentati insieme al Met Gala di New York, un evento che Depp aveva per lo più evitato fino a quel momento. Immagine: Keystone Dopo soli 15 mesi dal matrimonio, nella primavera del 2016 Heard ha chiesto il divorzio. Il motivo erano delle «differenze inconciliabili». Immagine: FilmMagic Depp ha anche ammesso le proprie colpe durante il processo per diffamazione. Immagine: Jim Lo Scalzo/EPA Pool via AP/dpa Tuttavia, Heard ha perso la causa civile. Deve pagare all'ex marito un risarcimento milionario. Immagine: dpa

Il thriller giudiziario tra la star di Hollywood e la sua ex ha fatto notizia in tutto il mondo. Ora Depp vuole contestare il verdetto, almeno in parte.

L'attore statunitense Johnny Depp (59) ha fatto appello a parte del verdetto della giuria nel processo per diffamazione che lo vede contrapposto all'ex moglie Amber Heard (36).

Il team legale della star di «Pirati dei Caraibi» ha presentato la mozione a una corte d'appello della contea di Fairfax, nello Stato della Virginia, riportano media statunitensi. Nel documento, gli avvocati sostengono che la decisione della giuria secondo cui Depp deve pagare due milioni di dollari di danni a Heard sia sbagliata.

Dopo un processo per diffamazione durato sei settimane in cui gli ex coniugi si sono accusati reciprocamente di violenza domestica, all'inizio di giugno la giuria si è schierata per lo più con la star di «Pirati dei Caraibi», ma ha anche dato ragione alla 36enne su un punto.

Heard deve dieci milioni a Depp

L'attrice dovrà pagare al 59enne oltre dieci milioni di dollari di danni per diffamazione. Depp, a sua volta, le deve due milioni per le dichiarazioni fatte dal suo ex avvocato Adam Waldman, che, secondo la decisione della giuria, avrebbe danneggiato la reputazione di Heard.

Waldman aveva definito una bufala le accuse di abusi fatte dall'attrice in un'intervista rilasciata a un giornale nel 2020. La 36enne considera questo una calunnia. Depp ha sostenuto di non essere responsabile delle dichiarazioni del suo avvocato.

Anche Heard ha fatto ricorso

Anche Heard sta combattendo contro il verdetto di colpevolezza, secondo il quale dovrebbe pagare ben dieci milioni di dollari. A luglio, inizialmente, l'attrice non aveva presentato una richiesta di annullamento. Ma ora è in corso un appello. Il suo team sostiene che il tribunale abbia commesso un errore, impedendo così un verdetto equo.

Al centro della causa civile intentata da Depp c'è un commento pubblicato dal Washington Post nel 2018 in cui l'attrice di «Aquaman» si descriveva come vittima di violenza domestica.

Il 59enne si è sentito preso di mira con false dichiarazioni e ha chiesto 50 milioni di dollari di danni per diffamazione. L'ex moglie ha risposto con una richiesta di 100 milioni di dollari. Ha affermato che l'avvocato di Depp, Waldman, ha danneggiato la sua reputazione con una campagna diffamatoria.