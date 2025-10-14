Jolanda Renga minacciata: «Ci dai 10'000 dollari o pubblichiamo tue foto intime»

Ambra Angiolini con la figlia Jolanda Renga. Imago

Jolanda Renga, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, ha denunciato sui social un messaggio anonimo con cui qualcuno minacciava di pubblicare sue foto intime in cambio di denaro.

Hai fretta? blue News riassume per te Jolanda Renga ha pubblicato su Instagram lo screenshot di un ricatto in cui un anonimo minacciava di diffondere sue foto intime chiedendo 10 mila dollari.

La 21enne ha detto di essersi spaventata soprattutto per il rischio di immagini manipolate con l'IA, ha bloccato il numero e, insieme alla famiglia, si è rivolta subito alle forze dell'ordine.

Nel suo appello ai follower invita a non farsi intimidire: niente risposte né pagamenti, «cercate aiuto immediato e denunciate», condannando il revenge porn e le molestie digitali. Mostra di più

Jolanda Renga ha pubblicato su Instagram lo screenshot del ricatto: «Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10 mila dollari ti rovinerò la vita».

La 21enne racconta di essersi spaventata, come riferito fra gli altri da «Leggo.it», non tanto per la minaccia in sé («so che queste foto non esistono»), quanto per il timore che potessero essere immagini manipolate con l’intelligenza artificiale.

La famiglia si è mossa subito: «Ovviamente ci siamo rivolti alle forze dell'ordine per andare a fondo della faccenda», spiega.

L'appello: «Non fatevi intimidire»

Nel video postato nelle storie, Jolanda ripercorre i passaggi delle ultime ore: «Ho ricevuto questo messaggio venerdì e mi sono spaventata perché c’era il nome di mia mamma e un sacco di cose strane… Ho bloccato il numero e ho chiamato subito mio padre, mia madre e chiunque potesse aiutarmi».

Il messaggio ai follower è chiaro: «Se dovesse capitare, niente panico: non rispondete, non date corda e soprattutto non inviate soldi. Cercate subito aiuto».

Prima di chiudere, la giovane allarga lo sguardo ai casi di revenge porn e alle molestie digitali: «Mi dispiace perché nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata se le è capitato di condividere quel genere di foto: è vergognoso che succeda così spesso. Non fatevi intimidire da certa feccia umana e chiedete aiuto immediatamente».