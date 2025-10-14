Jolanda Renga minacciata: «Ci dai 10'000 dollari o pubblichiamo tue foto intime»

Jolanda Renga ha pubblicato su Instagram lo screenshot del ricatto: «Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10 mila dollari ti rovinerò la vita».
La 21enne racconta di essersi spaventata, come riferito fra gli altri da «Leggo.it», non tanto per la minaccia in sé («so che queste foto non esistono»), quanto per il timore che potessero essere immagini manipolate con l’intelligenza artificiale.
La famiglia si è mossa subito: «Ovviamente ci siamo rivolti alle forze dell'ordine per andare a fondo della faccenda», spiega.
L'appello: «Non fatevi intimidire»
Nel video postato nelle storie, Jolanda ripercorre i passaggi delle ultime ore: «Ho ricevuto questo messaggio venerdì e mi sono spaventata perché c’era il nome di mia mamma e un sacco di cose strane… Ho bloccato il numero e ho chiamato subito mio padre, mia madre e chiunque potesse aiutarmi».
Il messaggio ai follower è chiaro: «Se dovesse capitare, niente panico: non rispondete, non date corda e soprattutto non inviate soldi. Cercate subito aiuto».
Prima di chiudere, la giovane allarga lo sguardo ai casi di revenge porn e alle molestie digitali: «Mi dispiace perché nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata se le è capitato di condividere quel genere di foto: è vergognoso che succeda così spesso. Non fatevi intimidire da certa feccia umana e chiedete aiuto immediatamente».