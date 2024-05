Judi Dench

L'attrice, affetta da tempo da un problema alla vista, potrebbe dire addio al cinema.

Covermedia

La gloriosa carriera di Judi Dench potrebbe essere giunta al termine.

La star ha dichiarato al Daily Mirror di non avere progetti per il futuro, a causa di un problema alla vista con cui lotta da tempo.

L'attrice Premio Oscar, 89 anni, non appare sul grande schermo dal 2022, quando recitò in «Spirited – Magia di Natale».

Alla domanda se abbia nuovi film in programma, Judi ha risposto: «No, no, non riesco nemmeno a vedere».

Nel 2022, Dench aveva dichiarato che non si sarebbe ritirata dal cinema, nonostante la sua condizione. «Non voglio ritirarmi. Non lo farò al momento per il fatto che non veda. È brutto», aveva confidato a Louis Theroux nel suo show televisivo.

Nello stesso periodo, l'attrice aveva rivelato che non riusciva nemmeno a vedere il cibo nel suo piatto, tanto da chiedere l'aiuto del compagno David Mills.

Dame Judi soffre di degenerazione maculare correlata all'età (AMD), che causa un danno progressivo alla macula, la parte centrale e più vitale della retina.

Oltre all'Oscar nel 1998 per «Shakespeare in Love», in cui interpretava la Regina Elisabetta I, Dench ha vinto un Tony Awards, sei British Academy Film Awards e sette Laurence Olivier Awards.

Detiene il record per il maggior numero di presenze nelle cerimonie americane e britanniche, con 18 vittorie e 52 nomination.

Tra gli altri premi, Judi ha vinto due Golden Globe, due Screen Actors Guild Awards e 10 Critics Awards.

