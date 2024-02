Kanye West

Il rapper spara a zero su Adidas, accusando il colosso di aver messo in vendita dei finti modelli a marchio Ye, nonostante la loro collaborazione sia stata interrotta nel 2022.

Kanye West attacca duramente Adidas per aver messo in commercio delle versioni «fake» della sua linea di scarpe.

West ha a lungo collaborato con Adidas, ma il brand ha scelto di tagliare i ponti dopo le espressioni antisemite apparse sulle pagine Twitter/X del rapper nel 2022.

Stando a quanto rivelato da Kanye, Adidas starebbe continuando a vendere degli articoli a marchio Ye, nonostante la fine della loro collaborazione. Inoltre il colosso avrebbe intentato all’artista una causa da 250 milioni di dollari.

«Lasciate che spieghi chiaramente a voi ragazzi cosa sta succedendo con Adidas», ha detto in un video su Instagram. «Non solo stanno commercializzando delle scarpe con colori falsi e mai da me approvati, ma mi hanno denunciato e vogliono da me 250 milioni di dollari».

«Non mi hanno nemmeno pagato per queste scarpe che stanno vendendo, con il mio nome stampato sopra. Stanno usando delle clausole contrattuali e 50 anni di esperienza nel settore per stuprare un artista, uno dei vostri preferiti, alla luce del sole».

«Se amate Ye, non comprate queste finte Yeezys»

In un altro post su Instagram, West ha mostrato uno screenshot di un modello di scarpe presente sul sito di Adidas.

«Se amate Ye, non comprate queste finte Yeezys. Non ho mai scelto questi colori, non ho ricevuto nessun compenso e in cambio Adidas mi ha denunciato».

«Per quanto riguarda il sistema cosa farete ora, toglierete di nuovo il mio album, bloccherete di nuovo i miei account, minaccerete le persone affinché non lavorino più con me? Tutti i nuovi [modelli di Yeezy] 350 non approvati sono banali».

Covermedia