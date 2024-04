Kate Beckinsale

L’attrice ha trascorso il weekend di Pasqua in ospedale.

Covermedia

Mistero sulle condizioni di salute di Kate Beckinsale.

La star di «Underworld» ha trascorso il weekend di Pasqua in ospedale, come dimostrato da una foto da lei postata direttamente dal suo letto di ricovero. La 50enne ha condiviso uno scatto raffigurante dei calzini pasquali con dei coniglietti. «Buona Pasqua», ha semplicemente commentato.

Il 10 marzo, in occasione della Festa della Mamma nel Regno Unito, Kate si era scattata un selfie dall’ospedale, con un grande fiocco nero in testa, l’aspetto pallido e gli occhi lucidi.

Fan e amici del mondo dello spettacolo hanno subito mostrato vicinanza e sostegno. «Che succede?», ha scritto Gwen Stefani, mentre l’attrice britannica Alice Evans ha commentato: «Mi dispiace che tu sia ancora in ospedale, Kate. Spero che non sia nulla di grave. So che hai attraversato momenti difficili nell’ultimo anno. Ti mando amore ed energia positiva».

Un periodo difficile

A gennaio Kate ha perso il patrigno, il regista televisivo Roy Battersby, stroncato da un ictus. L’uomo stava lottando contro due forme di cancro.

L’attrice ha perso il padre biologico, Richard Beckinsale, quando aveva appena 5 anni.

Kate sta accudendo anche la madre, a cui è stato diagnosticato un cancro al quarto stadio sei anni fa. Recentemente aveva chiesto ai genitori di andare a vivere da lei a Los Angeles per prendersi cura di loro da più vicino.

Covermedia