L'attrice smentisce la notizia secondo cui l'ex marito Tom Cruise avrebbe creato un fondo fiduciario da 1 milione di dollari per la figlia 18enne.

Covermedia

Katie Holmes scende in campo per proteggere la figlia Suri. La star di «Dawson's Creek» è intervenuta per smentire la notizia, rimbalzata sui social, secondo cui l'ex marito Tom Cruise avrebbe creato un fondo fiduciario da un milione di dollari per la figlia, che ha compiuto 18 anni in aprile.

«Totalmente falso», ha scritto in un commento Holmes. «Basta inventare storie... è abbastanza». La piccata risposta di Katie ha suscitato una forte reazione da parte di alcuni fan, uno dei quali ha attaccato l'attrice per la sua visione privilegiata della vita.

Il follower ha scritto: «Cavolo, i vostri grandi problemi della vita! Ehi, vi preoccupate di riuscire a pagare l'affitto? E mangiare questo mese? No? Sì, nemmeno io... Vorrei che questi fossero i miei problemi».

«E guarda, ho capito, sinceramente non ti invidio per essere famosa e per lavorare sodo per la tua ricchezza. So che lavori sodo e i problemi sono problemi, non importa chi sei. Posso solo presupporre, ma sei una mamma fantastica. E chiunque può vederlo. Ma io parlo, cara, del quadro generale. Si tratta di una storia di un'agenzia di stampa, quando ci sono mamme in alcune parti di questo mondo che sperano che le loro figlie sopravvivano alla giornata. Quindi, è solo questione di prospettiva».

Katie ha così replicato: «Non mi trovi in disaccordo. Ma nel mondo di oggi, non voglio che mia figlia diventi un bersaglio. È pericoloso».

Holmes e Cruise sono stati sposati dal 2006 al 2012 e la loro unica figlia, Suri, è nata il 18 aprile 2006.

Covermedia