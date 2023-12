Kendall Jenner

La modella e il rapper si dicono addio dopo 10 mesi in coppia.

Amore al capolinea per Kendall Jenner e Bad Bunny. Una fonte ha confermato a People che la modella e il cantante di «I Like It», Benito Martínez Ocasio all’anagrafe, si sono lasciati dopo 10 mesi in coppia.

Un’altra fonte ha rivelato a Entertainment Tonight che «Kendall e Bad Bunny hanno iniziato a fare le loro cose separatamente negli ultimi tempi e il loro rapporto si è lentamente sgretolato».

Né Kendall, 28, né Bunny, 29, hanno commentato ufficialmente la notizia del breakup.

I primi avvistamenti di coppia risalivano a febbraio, quando i due vennero pizzicati durante un’uscita a quattro con Justin e Hailey Bieber. Kendall e Ocasio hanno debuttato in coppia allo show Gucci a Milano in settembre, per poi collaborare con il fashion designer per una campagna.

I due sono stati visti insieme l’ultima volta a ottobre, dopo una partecipazione di Bad Bunny al Saturday Night Live.

Covermedia