Kevin Bacon

L'attore Kevin Bacon rivela di aver tentato per anni di realizzare un remake americano del classico horror giapponese di Takashi Miike.

Covermedia

Kevin Bacon ha recentemente svelato in un'intervista con Film Updates che il suo film horror preferito è «Audition», il cruento cult di Takashi Miike uscito nel 1999.

L'attore ha confessato di aver tentato per anni di sviluppare un remake in lingua inglese del film giapponese, senza però mai riuscire a portare a termine il progetto.

«Ho davvero cercato per molti anni di fare una versione americana di Audition», ha dichiarato Bacon. «Non siamo mai riusciti a metterlo insieme del tutto. È stato difficile per molte ragioni. Ci sono andato vicino, ma non l'abbiamo mai completato. Ma è un film grandioso».

«È troppo spaventoso. Chiamerei subito il mio agente!»

Durante un'intervista con la sua co-protagonista di «MaXXXine», Elizabeth Debicki, Bacon ha aggiunto che il film spaventerebbe terribilmente l'attrice, la quale ha replicato: «È troppo spaventoso. Chiamerei subito il mio agente!». Nonostante la Debicki non abbia visto il film originale, Bacon ha elogiato le sue potenzialità per un eventuale ruolo nel remake.

«Audition» segue la storia di un vedovo che organizza delle audizioni per trovare una nuova moglie, con conseguenze disastrose. Sebbene nel 2014 siano emerse notizie riguardanti un possibile remake hollywoodiano, non è chiaro se il progetto fosse collegato a Bacon.

Nel film «MaXXXine», Bacon interpreta un investigatore privato misero e trascurato che segue la protagonista Maxine Minx nella Hollywood degli anni '80. Per prepararsi al ruolo, l'attore ha trascorso del tempo su YouTube, ricercando informazioni su poliziotti e investigatori privati di New Orleans, oltre che su politici della Louisiana. «Trovo che sia divertente e fonte di ispirazione,» ha condiviso Bacon.

«MaXXXine», con Mia Goth nel ruolo principale, è ora nei cinema.

Covermedia