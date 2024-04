L'attore Kevin Bacon ritorna nella scuola dove è stato girato il film "Footloose" che lo ha consacrato 40 anni fa Keystone

Decenni dopo e non più un ragazzino, Kevin Bacon è tornato sui luoghi del film che lo ha consacrato alla fama mondiale, Payson High School, dove fu girato, «Footloose».

Quest'anno ricorre il 40esio anniversario della pellicola diretta da Herbert Ross nella quale Bacon aveva il ruolo di Ren McCormack, un ragazzo di Chicago che si trasferisce a Bomont, il piccolo paese di provincia dove è stata bandita la musica rock, il ballo e tutto ciò che può corrompere la moralità dopo un tragico incidente in cui morirono diversi ragazzi.

L'attore è arrivato alla Payson High School in occasione dell'ultimo ballo di fine anno della scuola. L'istituto sarà infatti trasferito altrove alla fine dell'anno. Gli studenti hanno fatto di tutto per convincere Bacon a partecipare.

Hanno lanciato la campagna #BacontoPayson su social media ricreando scene del film, compreso delle coreografie. Si sono anche impegnati a fare una donazione ad una non profit a favore delle comunità disagiate.

Nel suo discorso, Bacon ha ringraziato gli studenti in particolar modo per essere stati in grado di trasformare il semplice ritorno di una star hollywoodiana in un qualcosa di veramente positivo.

«Footloose» uscì nel 1984 e l'anno successivo fu candidato a due premi Oscar per i brani originali, «Footloose» e «Let's Hear It for the Boy».

