Kevin Costner, celebre attore e regista, vincitore di un Oscar per «Balla coi lupi», ritorna al cinema con una nuova e ambiziosa saga western.

Il 4 luglio segna l'uscita di «Horizon – An American Saga», il primo di quattro film che esplorano il mito della frontiera americana. Con una tenacia incrollabile, Costner, 69 anni, continua a esplorare il suo tema preferito, la conquista del West, in un progetto che promette di essere monumentale.

«Mi sono ipotecato pure il ranch per trovare i 38 milioni di dollari necessari a realizzare Horizon – An American Saga», rivela Costner, in collegamento da Los Angeles, come riporta Il Messaggero.

«La conquista del West è stata una pagina imbarazzante»

«Ma per me era vitale parlare del Sogno americano che ha proiettato la sua ombra feroce, sanguinosa sui nativi per appropriarsi delle loro terre e sradicare la loro cultura.»

«La conquista del West da parte dei coloni è stata una pagina tragica, imbarazzante, vergognosa della storia americana. E io ho voluto restituire dignità proprio ai nativi e alle donne, che all'epoca non contavano nulla ma hanno aiutato in misura decisiva i loro uomini a prendersi l'Occidente».

Regista e protagonista nel ruolo di un colono «che cerca come tutti una vita migliore», Costner ha scelto la formula classica del western per raccontare con passo epico la conquista delle terre occidentali durante la Guerra Civile (1861-65).

Un cast stellare

«Avevo in mente questo progetto fin dal 1998», rivela il regista-attore, «ma non ho mai pensato di riscrivere la storia americana. Mi interessava raccontarla da un altro punto di vista, mettendo in primo piano lo scontro di culture tra pionieri e nativi.»

«E naturalmente i personaggi femminili. C'è tanta violenza, nel film, ma all'epoca servì a sopravvivere in mezzo a tanti pericoli».

Costner si è circondato di un cast stellare che include Sienna Miller, Sam Worthington, Danny Huston e il quindicenne Hayes Costner, sesto dei suoi sette figli.

Gli attori nativi americani Tatanka Means, Owen Crwoshoe e Wasé Chief hanno parlato di un viaggio «artistico e insieme emotivo indimenticabile».

