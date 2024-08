Kevin Spacey

L'attore Kevin Spacey, che ha ceduto la proprietà per coprire le spese legali legate ai suoi recenti problemi giudiziari, è ora sospettato di voler rimanere nella villa senza pagare l'affitto per i prossimi sei mesi.

Covermedia

Kevin Spacey è nuovamente al centro delle polemiche, questa volta per una disputa riguardante la sua lussuosa villa di Baltimora.

Sam Asgari, un investitore immobiliare che ha acquistato la proprietà, accusa l'attore di rifiutarsi di lasciare la residenza, nonostante la vendita all'asta per 3,24 milioni di euro.

Spacey, che ha venduto la villa per coprire le ingenti spese legali derivanti dai suoi recenti problemi giudiziari, è ora accusato di voler continuare a vivere nella proprietà senza pagare l'affitto per i prossimi sei mesi.

«Al momento, si rifiuta di andarsene», ha dichiarato Asgari in un'intervista al The Baltimore Banner. «Sta chiedendo sei mesi per lasciare la proprietà senza pagare nulla». Tuttavia, l'attore ha respinto queste accuse tramite il suo avvocato, che ha affermato: «L'accusa del signor Asgari è falsa».

L'attore è pieno di debiti

La villa di Spacey è stata messa in vendita dopo che l'attore ha accumulato ritardi nei pagamenti del mutuo, una situazione che si è verificata dopo il suo licenziamento da Netflix nel 2017, a seguito delle accuse di cattiva condotta sessuale.

Nel 2021, Spacey è stato condannato a pagare quasi 31 milioni di euro allo studio che ha prodotto «House of Cards», dopo che le accuse hanno causato il crollo della serie. L'accordo prevedeva che l'attore pagasse 1 milione di euro dilazionati nel corso di più anni.

Lo scorso anno, Spacey è stato dichiarato non colpevole di tutte le accuse di aggressione sessuale mosse contro di lui da quattro uomini per episodi avvenuti tra il 2001 e il 2013. Nel 2022, un tribunale statunitense ha inoltre respinto una causa per aggressione sessuale contro di lui.

All'inizio di quest'anno, l'attore ha affrontato il tema del suo «comportamento scorretto» in un'intervista con Piers Morgan, ammettendo di essere stato «troppo invadente, toccando qualcuno sessualmente in un modo che all'epoca non sapevo non fosse gradito. Ho accarezzato le persone, sono stato gentile, questo è il mio modo di essere».

Covermedia