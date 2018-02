Copia gli outfit delle celebrities: Kaley Cuoco

Source: Covermedia

La star televisiva vorrebbe crioconservare i suoi ovuli in via precauzionale.

Kourtney Kardashian sta valutando l’idea di crioconservare i suoi ovuli.

La 38enne - madre di tre bambini con l’ex compagno Scott Disick -, non esclude di avere altri figli in futuro e, per tale ragione, sta considerando tutte le opzioni offerte dalla scienza per allargare la sua famiglia.

In un’anteprima del prossimo episodio del reality show Al passo con i Kardashian, Kourtney, parlando con la sorella Kim, che ha da poco avuto una bambina da madre surrogata, ha affermato: «Sto pensando di congelare i miei ovuli».

Sbalordita, Kim ha così risposto: «Dici sul serio? Vuoi un altro bambino?».

«Voglio farlo per non aver rimpianti in futuro. Mi mette addosso troppa pressione l’idea di dover decidere adesso», ha aggiunto.

Kourtney del resto non ha mai nascosto il sogno di poter regalare un fratellino o una sorellina ai figli Penelope, Cruz e Reign.

La Kardashian, pur di riuscire nel suo intento, chiederebbe «aiuto» anche all’ex compagno, Scott, con cui ha rotto nel 2015 dopo nove anni.

«Se la situazione si presentasse, lo farei - ha recentemente spiegato -. Ma ciò non significa che lo faremo domani. Non fatevi strane idee!».

Ad ogni modo i due ex hanno decisamente voltato pagina dopo il loro break up: Kourtney frequenta da oltre un anno il modello Younes Bendjima, mentre Scott, 34, è in coppia con la figlia 19enne di Lionel RIchie, Sofia.