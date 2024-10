Marco Liorni

Il game show condotto da Marco Liorni prende il posto di «Reazione a Catena», con novità e speciali in prima serata.

Covermedia

Dopo tante indiscrezioni, è ufficiale: «L'Eredità» tornerà in onda su Rai Uno a partire dal 3 novembre 2024, prendendo il posto di «Reazione a Catena».

Il quiz cult, condotto da Marco Liorni, farà il suo ritorno nel preserale con grande anticipo rispetto alle edizioni precedenti. La notizia è stata svelata in anteprima dal portale TvBlog.it, che ha confermato: «Ebbene la prima puntata della nuova edizione dell'Eredità risulta essere confermata per domenica 3 novembre 2024...».

Ma non solo l'inizio: TvBlog ha anche rivelato che la nuova stagione si concluderà il 31 maggio 2025, quando lascerà nuovamente spazio a «Reazione a Catena» di Pino Insegno. Quest'ultimo, recentemente, ha registrato un calo di ascolti, perdendo la sfida contro la replica de «La Ruota della Fortuna».

Non mancheranno le sorprese durante la stagione: sono infatti previsti degli speciali in prima serata de «L'Eredità», sempre condotti da Marco Liorni, con la partecipazione di celebrità del mondo dello spettacolo. Anche se le date di questi appuntamenti non sono ancora state confermate, l'ultimo speciale, andato in onda il 23 marzo scorso per celebrare i 70 anni della Rai, ha riscosso un grande successo, con oltre 2,3 milioni di spettatori e il 15,65% di share.

Oltre a «L'Eredità», Liorni sarà impegnato anche con un nuovo programma, «Chi può batterci?», che ha già esordito con una puntata pilota il 21 settembre 2024, registrando un buon risultato e confermando il suo ritorno per il 2025.

Covermedia