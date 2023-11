Raoul Bova

Raoul Bova e il cast presentano una nuova serie tv dedicata agli atleti diversamente abili, enfatizzando il lato sentimentale e la trasformazione da sport individuale a squadra.

Nel corso dell'ultima giornata del Festival della Cultura Paralimpica a Taranto, l'attore Raoul Bova insieme a buona parte del cast ha entusiasmato la sala gremita di studenti presentando «I fantastici 5».

Si tratta di una nuova serie tv prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rti. La serie, composta da 8 puntate e prevista in onda probabilmente a gennaio su Canale 5, è diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo.

Il protagonista, Raoul Bova, interpreta il personaggio di Riccardo, un allenatore appassionato di sport, specialmente di atletica, che pone l'enfasi sull'allenamento unito allo spirito sportivo. La fiction segue il percorso di Riccardo, chiamato ad allenare inizialmente una squadra di bambini, ma che successivamente incontra ragazzi paralimpici, campioni che hanno perso la voglia di sorridere e di lottare per qualcun altro.

Capacità di mostrare il lato umano degli atleti

Bova sottolinea l'importanza dello sport nell'ispirare amore per la vita, per se stessi e per gli altri, soprattutto attraverso le vittorie, la passione e gli allenamenti degli atleti paralimpici. La serie promette di raccontare il lato sentimentale di questi ragazzi, enfatizzando la trasformazione da uno sport individuale a uno di squadra.

Riccardo cerca di far capire loro l'importanza di stare insieme, di dedicare i sacrifici a qualcun altro, trasformando uno sport singolo in un'esperienza collettiva.

La novità della serie risiede nella sua capacità di mostrare il lato umano degli atleti, esplorando le sfide emotive e celebrando la gioia di fare sport insieme. La trama si concentra su come il sogno rimanga un'esperienza positiva, un'opportunità di gioia e divertimento, evitando che diventi un incubo insormontabile.

Con un cast di giovani attori e atlete paralimpiche come Martina Caironi, Monica Contrafatto e Ambra Sabatini, «I fantastici 5» promette di offrire un viaggio emozionante attraverso il mondo dello sport e della solidarietà.

Covermedia