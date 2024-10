Buku Abi, alias Joann Kelly, da bambina con il padre R. Kelly. TVEI Network (Screenshot)

Il musicista R. Kelly sta scontando una condanna a 31 anni di carcere per abusi sessuali. In un nuovo documentario, la figlia maggiore Buku Abi racconta di aver subito abusi sessuali da lui da bambina.

Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Buku Abi, la figlia maggiore di R. Kelly, parla per la prima volta degli abusi subiti dal padre.

Da bambina, Abi fingeva di dormire durante le aggressioni per paura.

Gli abusi del padre le causarono problemi di salute mentale e tentativi di suicidio.

R. Kelly è stato condannato a 31 anni di carcere nel 2022 per traffico sessuale, pornografia infantile e adescamento di minori per attività sessuali. Egli nega tutte le accuse. Mostra di più

Più di cinque anni dopo aver fatto coming out a sostegno delle vittime di R. Kelly, la figlia del cantante, Buku Abi, parla per la prima volta pubblicamente dei presunti abusi subiti dal padre durante la sua infanzia.

Nel nuovo documentario «R. Kelly's Karma: A Daughter's Journey» («Il Karma di R. Kelly: il viaggio di una figlia»), in onda sulla rete di streaming TVEI, Abi, nata Joann Kelly nel 1998, racconta di aver subito abusi dal padre quando aveva otto o nove anni.

«Lui era tutto per me. Per molto tempo non ho voluto credere che fosse successo», dice nel primo episodio della serie in due parti, come riportato da «People». «Anche se era una persona cattiva, non mi aspettavo che mi facesse qualcosa».

Un millisecondo cambia l'intera vita di Abi

Nel secondo episodio del documentario, Abi ricorda: «Mii sono svegliata e lui mi stava toccando. Non sapevo cosa fare, così mi sono sdraiata e ho fatto finta di dormire».

Da bambina ha tenuto per sé l'aggressione: «Avevo troppa paura di dirlo a qualcuno. Avevo troppa paura di dirlo anche a mia madre».

Un tribunale di Chicago ha confermato una sentenza del 2022 contro il cantante statunitense R. Kelly. Antonio Perez/TNS via ZUMA Press Wire/dpa

Ma l'incidente ha avuto conseguenze di vasta portata per l'allora bambina: «Sento che quel millisecondo ha cambiato tutta la mia vita, mi ha cambiato come persona, ha cambiato il fascino che avevo e la luce che avevo dentro di me».

Nessuna conseguenza legale

A un certo punto ha raccontato l'accaduto a sua madre, Drea Kelly, e ha sporto denuncia. Ma non ci furono conseguenze legali per il cantante: «Non potevano perseguirlo perché avevo aspettato troppo a lungo. All'epoca ho quindi avuto la sensazione di averlo detto per niente».

Tuttavia, la vita della famiglia cambiò. Drea ha richiesto un ordine restrittivo contro R. Kelly nel settembre 2005, dopo che lui l'aveva aggredita quando lei gli aveva detto che voleva il divorzio. Questo è stato concluso nel 2009.

R. Kelly condannato a 30 anni di carcere

L'avvocato di R. Kelly, Jennifer Bonjean, ha «negato con veemenza» le accuse di Buku Abi in una dichiarazione a «People», affermando che i registi non hanno mai contattato il suo assistito per «negare queste accuse offensive».

«La sua ex moglie ha fatto le stesse accuse anni fa, che sono state indagate dal Dipartimento dei Servizi per l'Infanzia e la Famiglia dell'Illinois e si sono rivelate infondate», ha detto Bonjean.

Nel 2022, R. Kelly è stato condannato a 30 anni di carcere a New York per racket e traffico sessuale. Nel febbraio 2023, Kelly è stato condannato ad altri 20 anni di carcere a Chicago per pornografia infantile e adescamento di minori per attività sessuali.

Attualmente sta scontando 19 anni di entrambe le condanne in modo concomitante e non potrà essere rilasciato prima del 2045.

La prigione è un buon posto per suo padre

Dopo l'uscita del documentario «Surviving R. Kelly», nel 2019, Abi ha condiviso il suo sostegno alle accusatrici del cantante: «Lo stesso mostro con cui tutti voi vi confrontate è mio padre. So esattamente chi e cosa è», ha detto all'epoca. «Sono cresciuta in questa casa. La mia decisione di non parlare di lui e delle sue azioni è per la mia tranquillità. Per il mio stato emotivo. E per la MIA guarigione. Devo fare ciò che è meglio per me».

Molte vittime di abusi sessuali su minori impiegano anni o decenni prima di rivelare ciò che è accaduto loro. Oggi Abi afferma di ritenere che il carcere sia il «luogo adatto» dove deve stare suo padre.

Ecco il trailer del documentario: «R. Kelly's Karma: A Daughter's Journey» (Il karma di R. Kelly: il viaggio di una figlia)