Boris Becker e Lilian de Carvalho Monteiro hanno da poco fatto della città italiana di Milano la loro nuova casa. Ora stanno compiendo il passo successivo nella loro relazione.

Boris Becker e Lilian de Carvalho Monteiro sono una coppia. Jens Kalaene/dpa

Boris Becker si è fidanzato con Lilian de Carvalho Monteiro.

La leggenda del tennis e la compagna hanno recentemente fatto della città italiana di Milano la loro nuova casa.

La coppia ha partecipato al Festival di Cannes. Mostra di più

L'ex numero uno del tennis mondiale Boris Becker (56) e la sua compagna Lilian de Carvalho Monteiro (33) si sono fidanzati.

Lo ha confermato l'avvocato di Becker, Christian-Oliver Moser, a un'agenzia di stampa tedesca, in seguito a un articolo della Bild. Moser non ha voluto fornire ulteriori dettagli.

Il giornale ha anche riferito che Becker non ha voluto rivelare quando è avvenuto il fidanzamento e se c'è già una data di matrimonio. Il 56enne ha fatto riferimento alla sua privacy.

Milano come nuova casa

Secondo la Bild, Becker e la sua compagna sono apparsi al Festival di Cannes, dove è stato presentato il documentario «Nasty - More than just Tennis». Il film parla dell'ex tennista rumeno Ilie Nastase (77).

Sul tappeto rosso non ha brillato solo il sorriso di Lilian, ma anche l'anello di fidanzamento al suo dito.

Recentemente, Boris Becker e Lilian de Carvalho Monteiro hanno fatto della città italiana di Milano la loro nuova casa.

Anche nei momenti difficili, Lilian non ha mai abbandonato la leggenda del tennis. Nel dicembre 2022, Becker è stato rilasciato dal carcere del Regno Unito ed espulso in Germania. In precedenza era stato condannato a Londra per aver nascosto ai suoi curatori fallimentari beni per un valore di milioni.

L'ex tennista e Lilian de Carvalho Monteiro sono una coppia dal 2020. Becker ha già avuto due matrimoni. È stato sposato con Barbara Becker (57) dal 1993 al 2001 e con Lily Becker (47) dal 2009 al 2018.

