La malattia di Céline Dion peggiora: «Ha la schiena piegata e spasmi»

Céline Dion durante un concerto nel 2011. La cantante dovrà probabilmente mettere in pausa la sua carriera per molto tempo, se non per sempre. KEYSTONE/AP Photo/Julie Jacobson

La cantante di «My Heart Will Go On» Céline Dion starebbe pensando di porre fine alla sua carriera a causa della malattia di cui soffre, la «sindrome della persona rigida». La sua salute continua infatti a peggiorare.

Hai fretta? blue News riassume per te Céline Dion soffre della «sindrome della persona rigida», che colpisce le funzioni motorie del corpo e provoca spasmi dolorosi.

Per ora la 55enne non ha trovato alcun farmaco che l'aiuti.

Come riporta un insider, la carriera dell'icona della musica potrebbe essere finita. Mostra di più

Alla cantante 55enne Céline Dion è stata recentemente diagnosticata la «sindrome della persona rigida». Da allora sta lottando per trovare un farmaco che l'aiuti e ha dovuto cancellare il suo tour mondiale a causa delle sue condizioni fisiche.

Recentemente sua sorella ha dato un aggiornamento sulla sua salute, dicendo: «Stiamo tutti tenendo le dita incrociate e posso capire perché le persone sono preoccupate. Lei sta lavorando duramente e siamo fiduciosi che avremo successo».

Ma ora le cose sembrano farsi più serie, secondo il tabloid britannico «Mirror». Stando a un insider, l'icona della musica non può quasi più uscire di casa. Il suo stato è così grave che c'è il rischio che non torni più sul palcoscenico: sembra probabile che la sua carriera sia già finita.

«La sua schiena è piegata»

La fonte prosegue affermando che la cantante è soggetta a cadute e spasmi «insopportabili»: «Céline non è stata fotografata in pubblico per quasi 600 giorni, e per un motivo. Non riesce a camminare bene, i rumori forti le provocano spasmi. La sua schiena è piegata e perde in parte il controllo dei muscoli».

Dato che la sua situazione sta peggiorando, di recente si sarebbe trasferita a casa della sorella Linda e dei suoi tre figli.

Céline ha ben 14 fratelli e sorelle che l'aiutano: «Ci fidiamo di lei. Per lei è importante rimanere disciplinata in ogni aspetto della sua vita. Non riusciamo ancora a trovare un farmaco che funzioni, ma la speranza rimane la cosa più importante», ha dichiarato la sorella Charlotte, citata dal «Mirror».