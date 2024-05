Fedez

Il rapper affronta il tema della salute mentale attraverso l'arte e l'innovazione sociale nel confronto con il presidente dell'Ordine degli psicologi.

Covermedia

Fedez si prepara a scuotere il Salone del Libro di Torino con un evento unico dedicato alla salute mentale dei giovani.

In un dialogo stimolante con il presidente nazionale dell'Ordine degli psicologi, David Lazzari, e moderato dalla rinomata giornalista Tiziana Platzer, Fedez esplorerà il potere curativo dell'arte, in particolare della musica, nel promuovere il benessere psicologico e sociale.

«L’arte è una leva per sviluppare le potenzialità dei giovani e la loro creatività», afferma Fedez ai microfoni dell’Ansa, ribadendo l'importanza di utilizzare l'arte come strumento per combattere lo stigma della salute mentale e promuovere l'inclusione sociale.

L'appuntamento è fissato per il 12 maggio alle 17,00 presso l’Auditorium. È possibile partecipare alla discussione prenotandosi all'indirizzo web saltopiu.salonelibro.it.

Covermedia