Dopo anni di scandali e dipendenze, Lindsay Lohan ha trovato una nuova vita

A 38 anni, Lindsay Lohan sta vivendo una trasformazione positiva. L'attrice, nota per il suo passato turbolento, ha ritrovato la serenità e il successo grazie a una nuova vita lontana da Hollywood.

Lindsay Lohan, dopo anni burrascosi, ha ritrovato la serenità e il successo con nuovi progetti cinematografici.

La svolta è avvenuta con il trasferimento a Dubai, dove ha incontrato il marito Bader Shammas e accolto un figlio.

La sua rinascita, segnata dalla fede e dal distacco da Hollywood, è un esempio di come si possa ricominciare. Mostra di più

Lindsay Lohan, un tempo conosciuta per le sue vicende burrascose, sta vivendo una nuova fase della sua vita. A 38 anni, l'attrice ha ritrovato il sorriso e la serenità che l'avevano resa famosa nei suoi primi successi cinematografici.

Dopo aver lasciato alle spalle un periodo segnato da problemi legali e dipendenze, Lohan è tornata a brillare come protagonista di commedie natalizie, tra cui «Our Little Secret», in uscita su Netflix il 27 novembre. Inoltre, è stato annunciato il sequel di «Quel pazzo venerdì», che la vedrà nuovamente al fianco di Jamie Lee Curtis.

La svolta nella vita di Lindsay è avvenuta nel 2017, quando si è trasferita a Dubai. Lontana dalle luci di Hollywood, ha aperto diversi beach club di lusso e ha incontrato Bader Shammas, vicepresidente del Credit Suisse.

La loro relazione ha portato a un fidanzamento ufficiale nel 2021 e a un matrimonio l'anno successivo. Nel luglio 2023, la coppia ha accolto il loro primo figlio, Luai, segnando l'inizio di un nuovo capitolo per l'attrice.

Carriera iniziata precocemente

La carriera di Lindsay Lohan è iniziata precocemente, con ruoli da modella e attrice fin da bambina. Il successo è arrivato con film come «Genitori in trappola» e «Mean Girls», ma la sua vita è stata segnata da anni difficili tra il 2007 e il 2016.

Durante questo periodo, Lohan ha affrontato arresti, dipendenze e problemi legali, culminati in una relazione tumultuosa con il multimilionario russo Egor Tarabasov.

Dopo aver chiuso definitivamente con il passato, Lindsay ha trovato conforto nella fede e nella vita a Dubai. L'attrice ha abbracciato l'Islam e ha condiviso la sua nuova visione della vita con i fan.

La sua storia di rinascita è un esempio di come sia possibile cambiare e ricominciare, ispirando molti a credere che ogni giorno sia un'opportunità per riscrivere il proprio destino.

