Diletta Leotta

Mediaset sarebbe in trattative con la conduttrice siciliana: fuori dai giochi all'ultimo l'ex moglie di Francesco Totti.

Covermedia

«La Talpa» torna in tv senza Ilary Blasi. TvBlog ha confermato l'indiscrezione riportata qualche giorno fa da Mow: inizialmente era stato fatto il suo nome, ma qualcosa poi sarebbe andato storto.

Il portale televisivo fa sapere che sono in corso le trattative tra Mediaset e Diletta: «La Leotta, che non ha un contratto di esclusiva con DAZN potrebbe prendersi un mese di pausa per registrare La Talpa e poi tornare sulla famosa piattaforma».

Stando alle ultime indiscrezioni, il reality show verrà registrato a settembre e andrà in onda, su Canale 5, ad ottobre. Una manciata di puntate, pare cinque, senza studio e in stile montaggio come accade già con «Temptation Island».

Per la Leotta sarebbe la prima volta al timone di un format Mediaset anche se in passato non ha condotto solo programmi sportivi. Ha presentato ad esempio «Il contadino cerca moglie», «Miss Italia 2018», «Festival di Sanremo 2020».

Nel 2021 ha condotto una puntata di «Striscia la notizia» insieme ad Alessandro Siani, con il quale ha recitato nel film «Chi ha incastrato Babbo Natale?».

In questo periodo Diletta Leotta è in luna di miele, tra Ibiza e Forte dei Marmi, con il neo marito Loris Karius, dal quale un anno fa ha avuto la figlia Aria.

Covermedia