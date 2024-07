La carriera di Ilary Blasi al capolinea? Persa la conduzione di un altro programma Mediaset

Ilary Blasi sul set della trasmissione «Belve» di Rai 2 qualche mese fa. IMAGO/Italy Photo Press

Secondo un'indiscrezione riportata da Mow, l'ex moglie di Francesco Totti non sarà alla guida della nuova edizione del reality show.

Covermedia

Oltre a «L'Isola dei Famosi», Ilary Blasi avrebbe perso anche «La Talpa», il programma che tornerà in onda nei prossimi mesi su Canale 5 dopo un lungo periodo di pausa.

A riportare l'indiscrezione il magazine Mow, che scrive: «Ilary Blasi non condurrà più lo show. Inizialmente era stato fatto il suo nome, ma qualcosa poi sarebbe andato storto.»

«"Per fortuna", commenta la nostra fonte che assicura anche: «Nei prossimi giorni verrà annunciato ufficialmente chi prenderà il suo posto».

Per qualcuno avrebbero pesato su questa decisione le ultime gaffe di Ilary a «Battiti Live», l'evento musicale dell'estate dove ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci insieme all'amico di vecchia data Alvin.

Per ora non è chiaro chi condurrà «La Talpa», anche se molti sperano in un ritorno di Paola Perego, al timone delle ultime edizioni.

Stando ai gossip, il reality show andrà in onda nella primavera 2025, subito dopo la fine del «Grande Fratello» di Alfonso Signorini.

Non sarà più in diretta e non avrà uno studio, come accade già a «Temptation Island». Il cast dovrebbe essere formato da personaggi famosi e sconosciuti.

