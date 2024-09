Laura Pausini completamente bionda platino Foto Instagram

La cantante si è mostrata in una versione totalmente inedita per lanciare il suo nuovo brano, intitolato «Ciao», in uscita il 27 settembre.

sam Sara Matasci

Hai fretta? blue News riassume per te Laura Pausini ha deciso di puntare sull'effetto sorpresa per lanciare l'uscita del suo nuovo singolo, intitolato «Ciao».

La cantante ha stupito milioni di fan con un radicale cambiamento del colore dei capelli: da sempre corvini a biondissimi.

La cantante ha spiegato su Instagram il motivo di tale radicale cambiamento: «Per il videoclip ho deciso di farmi bionda perché simboleggia un cambiamento forte per me e ho scelto l'abito bianco con le ali perché simboleggia la voglia di libertà». Mostra di più

Una Laura Pausini come non l'avevamo mai vista. La cantante italiana ha deciso di puntare sull'effetto sorpresa per lanciare l'uscita del suo nuovo singolo, intitolato «Ciao». E bisogna dire che ci è proprio riuscita.

Come riporta il sito «Today.it», infatti, la 50enne ha stupito milioni di fan con un radicale cambiamento del colore dei capelli: da sempre corvini a biondissimi.

La sorpresa è stata ancora più forte perché negli scorsi giorni era apparsa apparentemente con il suo solito look, ossia con i capelli scuri, seppur racchiusi in uno chignon, in occasione del compleanno di Sofia Loren.

Laura Pausini: «Simboleggia un cambiamento forte»

Poi però, sul suo account Instagram, la Pausini ha mostrato la grandissima novità, postando una sua foto nella quale appare completamente fasciata in un abito bianco, ma soprattutto con la chioma completamente stravolta in quanto biondo platino.

A corredo dell'immagine, la cantante ha spiegato anche il motivo di tale radicale cambiamento, che di certo non ha lasciato indifferenti gli innumerevoli fan, e soprattutto quello che rappresenta per lei il nuovo brano, che potrà essere ascoltato per la prima volta venerdì 27 settembre.

«CIAO parla della capacità di lasciare andare con serenità le persone che sono state al nostro fianco fino ad ora. Cosa non semplice. Almeno per me», ha scritto.

Poi la spiegazione sulla scelta di diventare bionda: «Per il videoclip ho deciso di farmi bionda perché simboleggia un cambiamento forte per me e ho scelto l'abito bianco con le ali perché simboleggia la voglia di libertà. Da sempre cerco di fare in modo che i miei video raccontino attraverso i dettagli quello che sto cantando e questa volta mi troverete così».

Una confessione che è arrivata inaspettata e che di certo rende ancora più grande l'attesa per l'ascolto del nuovo brano.