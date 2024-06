Leonardo DiCaprio

Il duo ha fatto capolino per la prima volta insieme a una festa a Ibiza nell'aprile del 2023.

Leonardo DiCaprio e la presentatrice di «Love Island», Maya Jama, erano tra gli ospiti di spicco del party londinese finito nell'occhio del ciclone.

Secondo quanto riportato dal giornale Sun on Sunday, la festa al Chiltern Firehouse Hotel si è fatta troppo movimentata, costringendo gli altri ospiti dell'hotel a lamentarsi con la direzione.

Leo DiCaprio e Maya Jama, noti per il loro spirito festaiolo, sono stati avvistati per la prima volta insieme a una festa a Ibiza nell'aprile del 2023. Durante quell'occasione, Jama indossava una collana d'oro con inciso «Leo», ma ha rapidamente chiarito sui social media che si riferiva al suo segno zodiacale, smentendo così le voci di una relazione amorosa.

Da allora, il duo è stato visto divertirsi in numerose occasioni, tra cui i festeggiamenti pre-BAFTA di Leo e un dopofesta dei BAFTA al club esclusivo Annabel's nello stesso anno.

Jama sta con Stormzy, mentre DiCaprio con Ceretti

Maya Jama è attualmente in una relazione con il rapper e cantautore britannico Stormzy, con cui era stata fidanzata per quattro anni prima di separarsi nel 2019. La coppia ha rinnovato il loro legame durante una vacanza romantica in Grecia nell'agosto dell'anno scorso.

Dal canto suo, Leonardo DiCaprio è fidanzato con la modella italiana Vittoria Ceretti, di 25 anni. La coppia si è incontrata alla première di «Killers of the Flower Moon» al Festival di Cannes nel maggio 2023.

