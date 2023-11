Leonardo DiCaprio

Il divo di Hollywood ha festeggiato con Kim Kardashian, Snoop Dogg, Beyoncé, Jay-Z e molti altri: presente anche la fidanzata Vittoria Ceretti.

Kim Kardashian e Snoop Dogg erano tra gli invitati al super party organizzato da Leonardo DiCaprio per i suoi 49 anni. L’attore di «The Wolf of Wall Street» ha celebrato l’ultimo anno prima di entrare nei 50 con la fidanzata 25enne Vittoria Ceretti, in una festa ricca di star a Beverly Hills.

Come riporta il Daily Mail, Kim, 43, è stata vista arrivare al party con un abito nero smanicato, mentre Snoop, 52, si è presentato a bordo del suo SUV nero. Tra le altre star che hanno partecipato all’evento anche Jay-Z e Beyoncé, Tobey Maguire, Chris Rock, Kate Beckinsale, Taika Waititi e il frontman dei Guns N' Roses, Axl Rose.

A intrattenere gli ospiti al party ci ha pensato il rapper Lil Wayne. «A un certo punto tutti hanno iniziato a cantare i classici dell’hip hop», ha rivelato una fonte a People. La festa è durata fino alle prime luci dell’alba: gli ospiti hanno iniziato a lasciare la location dopo le 4 del mattino.

DiCaprio è attualmente nelle sale con il nuovo film «Killers of the Flower Moon». Il film vede nel cast anche Robert De Niro. Dal giorno del suo rilascio, il 20 ottobre, la pellicola ha incassato ben 120 milioni di dollari a livello mondiale.

