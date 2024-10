Liam Gallagher

Il rocker teme domande invadenti dei giornalisti sulla lunga faida con il fratello maggiore.

Covermedia

Liam Gallagher e Noel Gallagher difficilmente si siederanno l'uno accanto all'altro per un'intervista.

Il rapporto tra i fratelli è sempre stato molto turbolento e, al culmine di una furibonda lite, i due hanno sciolto gli Oasis nel 2009. La prossima estate però i Gallagher si ritroveranno per il tour mondiale, annunciato il mese scorso dopo una lunghissima attesa per i fan del duo.

Nonostante abbiano scelto di seppellire l'ascia da guerra, Liam ha escluso l'ipotesi di rilasciare delle interviste congiunte con Noel per evitare delle domande sulla loro lunga faida.

Rispondendo a un fan, che ha incolpato i media per aver contribuito alle loro divergenze, Liam ha risposto su X: «Rispetto. Non vogliamo rilasciare interviste perché abbiamo paura che i giornalisti ci facciano delle domande invadenti e provino a minare il nostro rapporto».

Un altro fan ha chiesto se ci sarà una conferenza stampa prima degli show della prossima estate. «Non ci avranno», ha risposto.

«La pace ha prevalso»

Il 52enne ha sempre parlato apertamente della sua riconciliazione con Noel da quando è stata annunciata la reunion.

Alla domanda di un altro fan, che ha chiesto al rocker se avesse intenzione di continuare a punzecchiare il fratello maggiore, Liam ha risposto: «No, è tutto risolto. La pace ha prevalso. Non vedo l'ora di tornare sul palco con lui e di mandargli dei baci tra una canzone e l'altra».

Il duo intanto avrebbe «già finito» di scrivere un nuovo album, come anticipato da Liam.

La band si esibirà nel Regno Unito, in Nordamerica, in Sudamerica e in Australia nella seconda metà del 2025.

Covermedia