Lisa Bonet

L’attrice avvia la pratica per archiviare definitivamente il matrimonio con la star di «Aquaman».

Lisa Bonet presenta i documenti ufficiali per divorziare da Jason Momoa.

Come riporta People, l’attrice ha avviato la pratica per interrompere il matrimonio con la star di «Aquaman», da cui si è separata due anni fa. Lisa ha citato «differenze inconciliabili» come motivo del break-up.

La coppia ha annunciato la separazione nel gennaio del 2022, nonostante nelle carte ufficiali Lisa abbia indicato come periodo della separazione ottobre 2020.

Nell’annunciare la fine del loro matrimonio, i due attori avevano dichiarato in un comunicato congiunto: «Ci stiamo separando in quanto coppia sposata. L’amore tra di noi continuerà, si evolverà nei modi in cui vorrà essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda, per essere ciò che stiamo imparando a diventare».

Lisa e Jason hanno iniziato a frequentarsi nel 2005 dopo essersi conosciuti in un jazz club. Dopo 12 anni insieme, i due sono convolati a nozze nel 2017. Dal loro matrimonio sono nati Lola, 16, e Nakoa-Wolf, 15.

Dal 1987 al 1993, Lisa è stata sposata con Lenny Kravitz, padre della figlia maggiore Zoë Kravitz.

Covermedia