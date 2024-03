Loredana Bertè

La popolare cantante si è sottoposta a numerosi esami per capire come affrontare i problemi di salute che l’hanno costretta a rimandare una serie di concerti.

Dopo il ricovero d'urgenza che ha suscitato preoccupazione tra i suoi sostenitori, Loredana Bertè ha scelto Instagram per condividere un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

«Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano, dove mi hanno fatto una terapia d'urto e dove ho iniziato esami e accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere», ha rivelato la cantante, evidenziando la serietà del momento, ma anche la sua determinazione a seguire il percorso medico necessario per il suo recupero.

La decisione di spostare le date dei concerti è stata presa con rammarico: «Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese, ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere concerti di due ore in piedi senza pause e relativi spostamenti».

«Ci vediamo venerdì in TV a TheVoiceSenior»

Nonostante le sfide, Bertè ha voluto condividere anche un messaggio positivo, evidenziando la sua partecipazione a un impegno televisivo: «Sono, invece, felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute. Ci vediamo venerdì in TV a 'TheVoiceSenior',dove ho messo su un team pazzesco!».

La comunicazione dello staff di Loredana Bertè ha inoltre fornito dettagli sui rinvii: «Abbiamo scelto di rinviare il concerto di Loredana Bertè al Teatro di Varese al giorno 10 maggio. Siamo sicuri comprenderete la nostra decisione. Al momento resta confermato il concerto di Torino. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 30 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato».

Loredana Bertè ha affrontato problemi di salute legati ad acuti problemi intestinali, una condizione che l'aveva già vista operata due volte nell'anno precedente.

