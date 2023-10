Lutto per Elisabetta Gregoraci: «Avrei voluto che questo giorno non arrivasse mai»

Elisabetta Gregoraci

La showgirl piange la scomparsa della nonna: il commosso ricordo via social.

Elisabetta Gregoraci è in lutto per la morte della cara nonna. Nonna Betta si è spenta all’età di 102 anni e la conduttrice e showgirl ha voluto raccontare il proprio dolore in un post su Instagram.

«Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai, ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata Nonna Elisabetta ci ha lasciato. Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore… mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine».

«Sono felice di aver potuto avere la possibilità di festeggiare i tuoi 102 anni, un traguardo importantissimo che ha riunito tutti ed è stato bellissimo. Ti sedevo accanto ed è stata una serata unica. Non smettevi di mangiare tutti i prodotti tipici calabresi e sei voluta rimanere a festeggiare con i tuoi figli, nipoti e pronipoti fino alla fine della serata! Sei stata una forza della natura nonnina mia! Eri la prima a guardarmi sempre in tv a darmi il tuo supporto e affetto!»

«Ciao mia adorata nonna Elisabetta – ha concluso -, ti amerò per sempre e ti porterò sempre nel cuore».

Immediato è arrivato il sostegno dell’ex Flavio Briatore, che ha commentato il post con un cuore.

Covermedia