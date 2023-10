Madonna

Il Celebration Tour è partito dalla O2 Arena di Londra: l’amore per i figli, il conflitto tra Israele e Gaza e il ricovero in terapia intensiva tra i temi toccati dalla Regina del Pop.

È iniziato ufficialmente il Celebration Tour di Madonna, al debutto a Londra con il suo nuovo show. Per la Regina del Pop si è trattato di un atteso ritorno, dopo l’infezione batterica da cui è stata colpita alcuni mesi fa e per cui si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva, con il conseguente rinvio della prima leg di concerti.

Sul palco dell’O2 Arena, Lady Ciccone ha ammesso di aver temuto per la propria vita e di non ricordare quei giorni in ospedale. «Non pensavo che ce l’avrei fatta. Nemmeno i dottori», ha detto al pubblico. «Ho dimenticato cinque giorni della mia vita, o della mia morte. Ma i miei figli erano lì, i miei figli mi hanno salvato la vita».

Sulle note di una versione acustica di «I Will Survive», Madonna si è detta «molto felice» della presenza dei suoi ragazzi nella prima data della tournée. La più piccola Estere, 11, ha mostrato i suoi primi passi di danza durante «Vogue» al cospetto della famosa madre e della sorella maggiore Lourdes, 27. David, 18, ha suonato la chitarra con la popstar in un rendition di «Mother and Father»; Mercy, 17, infine ha intrattenuto il pubblico al pianoforte con «Bad Girl».

Il riferimento al conflitto tra Israele e Hamas: «Mi si spezza il cuore»

Inevitabile il riferimento al conflitto tra Israele e Hamas, per cui Madonna ha espresso dolore e costernazione. «Mi si spezza il cuore nel vedere la sofferenza di bambini, adolescenti e anziani. Tutto questo è straziante», ha detto. «Ma anche se i nostri cuori sono a pezzi, il nostro spirito deve rimanere intatto… Possiamo unirci in un modo oscuro e malvagio, oppure possiamo unirci in un luogo di luce e amore. E se tutti abbiamo questo nella nostra coscienza collettiva, possiamo cambiare il mondo e portare la pace, non solo in Medio Oriente, ma in tutto il mondo».

Madonna si è esibita in alcune delle sue grandi hit tra cui «Ray of Light», «Into the Groove», «Open Your Heart», «Holiday», «Like A Prayer», «Justify My Love» e «Vogue».

Con il Celebration Tour, Madonna festeggia i 40 anni dall’uscita del primo singolo della sua carriera, «Holiday». Nelle prossime settimane, la cantante sarà di scena in Francia, Italia, Germania e Svezia, prima di tornare negli Stati Uniti.

Covermedia