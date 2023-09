Mara Venier insieme al marito Nicola Carraro.

Insieme da oltre venti anni, la conduttrice e l’ex produttore cinematografico hanno svelato alcuni retroscena sulla loro lunga storia d’amore.

La relazione tra Mara Venier e il marito Nicola Carraro va avanti dal 2000: il matrimonio è stato invece celebrato nel 2006.

Insieme hanno superato tutto: le critiche degli amici, che non credevano al loro sentimento, i famigliari di Carraro che inizialmente non vedevano di buon occhio zia Mara e infine una brutta crisi.

«Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: "Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi". Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto», ha raccontato la Venier al Corriere della Sera.

«Non è stato tutto facile: alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all’altezza – ha ricordato la conduttrice di "Domenica In" –. Ho chiesto un appuntamento alla mamma di Nicola e guardandola negli occhi ho detto: "Io sto con suo figlio perché lo amo, non per altro". Credo che lei abbia capito che non sono quel tipo di donna che si sposa per interesse».

Carraro ha invece rilasciato una romantica dichiarazione: «Sapevo che l'avrei sposata. Non solo per il grande amore che nutrivo e nutro per lei, ma per una forma di rispetto. E volevo darle una sorta di riscatto, ripagarla per alcune cose ingiuste subìte».

Covermedia