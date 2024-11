Margot Robbie e Tom Ackerley

L'attrice australiana Margot Robbie e il produttore Tom Ackerley festeggiano la nascita del loro primogenito, un maschietto.

Covermedia

Margot Robbie è diventata mamma per la prima volta. L'attrice australiana, famosa per il ruolo di «Barbie», ha dato alla luce un bambino insieme al marito Tom Ackerley.

Come riporta il «Mail on Sunday», la nascita sarebbe avvenuta il 17 ottobre.

La star è entrata in travaglio poco prima della data prevista e Ackerley è stato visto fare acquisti di prodotti per neonati vicino alla loro casa a Venice Beach, Los Angeles.

La gravidanza della Robbie era stata annunciata a luglio e, a fine agosto, la coppia si era concessa una romantica «babymoon» in Sardegna. Qui l'attrice è stata fotografata con il pancione, radiosa e felice, durante le vacanze italiane.

L'ultima apparizione pubblica di Margot risale a settembre, quando ha partecipato alla proiezione del film «My Old Ass», prodotto insieme a suo marito.

La famiglia dell'attrice è attualmente impegnata a organizzare un viaggio per raggiungerla a Los Angeles, come riportato dal US Mirror. Robbie e Ackerley sono insieme da 11 anni: si sono incontrati nel 2013 e si sono sposati tre anni dopo, nel 2016.

Covermedia