Nella foto il figlio Gabriele Costanzo e Maria de Filippi al funerale del marito Maurizio Costanzo (foto d'archivio). IMAGO/Italy Photo Press

Un anno e mezzo dopo la scomparsa del marito, Maurizio Costanzo, la regina della televisione italiana, Maria De Filippi, racconta il suo nuovo equilibrio tra carriera e vita privata.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Maria De Filippi ha ricordato in una recente intervista col settimanale «Oggi» il ruolo del defunto marito Maurizio Costanzo nella sua vita e carriera.

L'amata conduttrice italiana ha detto che: «Gli devo tutto, senza di lui non sarei qui. Mi manca».

La presentatrice ha anche speso parole d'affetto al figlio Gabriele, che lavora con lei a Wittytv: «Lui è la mia gioia, il mio sguardo al futuro». Mostra di più

Maria De Filippi, amatissima conduttrice, ha spesso ricordato l'importanza di Maurizio Costanzo nella sua vita e carriera.

«Devo tutto a Maurizio, senza di lui non sarei qui. Mi manca», ha dichiarato in un'intervista al settimanale «Oggi». La sua perdita ha lasciato un vuoto che oggi cerca di colmare con l'amore per il figlio Gabriele, che lavora con lei a Wittytv.

«Lui è la mia gioia, il mio sguardo al futuro», ha detto Maria, aggiungendo che la maternità è un'esperienza meravigliosa ma complessa, specie nel vedere il proprio figlio diventare uomo.

De Filippi domina la scena televisiva con programmi di successo come «Uomini e donne» e «C'è posta per te», ma ammette che la pressione a volte è tanta: «Vorrei prendere la vita con più leggerezza, non avere impegni».

Tra i dettagli più curiosi rivelati, c'è il sogno d'infanzia di fare la benzinaia: «Ero attratta dall'odore del petrolio. Poi la vita mi ha portato in una direzione inaspettata», ha raccontato sorridendo. Oggi, Maria continua a essere una figura centrale del panorama televisivo italiano.

Covermedia