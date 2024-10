Timothée Chalamet

Timothée Chalamet torna sul grande schermo con «Marty Supreme», una pellicola di fantascienza distopica che lo vede protagonista in un ruolo inedito.

Il film, diretto da Rob Carter, mescola azione, comicità e riflessione sociale, e vede Chalamet interpretare Marty, un uomo comune che diventa l'eroe inaspettato in un futuro dove gli algoritmi governano ogni aspetto della vita umana.

In una recente intervista con «Vanity Fair», Chalamet ha descritto il personaggio come «divertente e pieno di contraddizioni», un uomo che non si adatta ai classici cliché dell'eroe d'azione.

«Non è sicuro di sé, ma la sua vulnerabilità lo rende affascinante», ha dichiarato l'attore, sottolineando quanto abbia trovato stimolante lavorare su un personaggio così complesso.

Il regista Carter ha elogiato Chalamet per la sua capacità di rendere Marty un protagonista magnetico, capace di combinare incertezze e carisma: «Timothée ha portato al personaggio una profondità incredibile».

Il film, in arrivo in Italia su Amazon Prime Video a febbraio 2025, promette non solo azione e intrattenimento, ma anche una riflessione su temi come il controllo digitale e il libero arbitrio.

