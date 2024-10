Matthew Perry

L'attore è morto il 28 ottobre 2023 per un'overdose di ketamina.

Covermedia

La famiglia di Matthew Perry parla per la prima volta a quasi un anno dalla tragica morte della star di «Friends». L'attore è scomparso il 28 ottobre 2023 all'età di 54 anni per effetti acuti della ketamina.

Keith Morrison, che ha sposato la madre di Matthew, Suzanne, nel 1981, ha dichiarato a Hello! Canada: «Quando Matthew è improvvisamente morto è stato uno shock. Chiunque abbia perso un figlio può dirvi cosa significhi. Anche quando si è preparati di fronte a questa possibilità, è devastante».

«Quello che abbiamo deciso di fare è andare avanti con determinazione e fare qualcosa di utile», ha detto Keith.

La Matthew Perry Foundation of Canada

La sorella di Matthew, Caitlin Morrison, lavora oggi come direttrice esecutiva alla Matthew Perry Foundation of Canada, una non profit nata dopo la morte dell'attore.

Lo stesso Perry stava pensando di lanciare una charity poco prima di morire per diffondere consapevolezza, ridurre lo stigma e migliorare le cure per le persone affette da gravi dipendenze.

«Il lavoro che sto portando avanti è molto egoistico perché mi sembra di stare accanto a Matthew e di lavorare con lui ogni giorno su qualcosa che era importante per lui», ha detto Caitlin. «Ho questa fortuna di poterlo tenere sempre molto, molto vicino alla mia vita, il che è meraviglioso».

Keith ha infine aggiunto che Matthew «vorrebbe essere ricordato per aver fatto qualcosa per aiutare le persone che soffrono di dipendenze».

