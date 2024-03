Meghan

Samantha Markle aveva denunciato la duchessa di Sussex per diffamazione, dopo la famosa intervista rilasciata nel 2021 a Oprah Winfrey.

Meghan Markle incassa una nuova vittoria giudiziaria contro la sorellastra Samantha Markle. La donna aveva chiesto alla duchessa di Sussex un risarcimento da 75mila dollari per averla diffamata su varie piattaforme.

Nel marzo 2023, la giudice distrettuale Charlene Honeywell aveva già chiarito che quanto affermato da Meghan nel libro «Finding Freedom» non potesse essere considerato diffamatorio, in quanto quel libro non fosse stato scritto o pubblicato dall’ex attrice, bensì dagli autori Omid Scobie e Carolyn Durand.

Inizialmente Samantha aveva attaccato Meghan per averla diffamata durante la famosa intervista rilasciata a Oprah Winfrey nel 2021, quando, in un passaggio, la duchessa rivelò di «essere cresciuta da figlia unica».

La giudice ha chiarito che «l’imputata ha semplicemente espresso un'opinione sulla sua infanzia e sul suo rapporto con i fratellastri. Pertanto, la Corte ritiene che la dichiarazione del convenuto non sia oggettivamente verificabile o soggetta a prova empirica».

Causa definitivamente archiviata

Dopo l’udienza del 2023, Samantha aveva ottenuto il permesso per tentare nuovamente le vie legali contro Meghan per l’intervista rilasciata dalla moglie del principe Harry a Oprah.

Oggi la stessa giudice ha archiviato definitivamente la causa, ribadendo come Samantha non sia «d’accordo» con le «opinioni piuttosto che con le dichiarazioni di fatto» di Meghan.

«Siamo soddisfatti della sentenza della corte che ha archiviato il caso», ha detto l'avvocato di Meghan, Michael J Kump, in una dichiarazione alla rivista People.

Covermedia