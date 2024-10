Re Carlo a Sidney. Keystone

Una tappa in chiesa e un pranzo veloce. È iniziata così la seconda giornata della visita di re Carlo in Australia, scrive il Guardian.

SDA

In mattinata, il sovrano e la moglie, la regina Camilla, hanno preso parte alla messa nella chiesa anglicana di St. Thomas, nel nord di Sydney. Tecnicamente, è il terzo giorno del loro tour di sei giorni in Australia, ma a parte qualche stretta di mano all'atterraggio venerdì sera, è stata la prima occasione per il pubblico di vedere la coppia dopo un giorno di riposo.

Il programma è stato studiato per non stancare troppo il re, che è in cura per un cancro. Alla messa, è seguito un breve discorso al consiglio legislativo dello stato del New South Wales durante il quale il re ha ricordato la sua prima visita in Australia «60 anni fa, il che è molto preoccupante», quindi ha offerto una clessidra, per ricordare «il passare del tempo».

Successivamente, si è tenuto un pranzo degno di un re: asparagi alla griglia e polvere di olive; polpo marinato e cialda al nero di seppia; barramundi (pesce d'acqua dolce) e confit d'anatra.

Ma il sovrano se n'è andato 10 minuti dal suo arrivo nella sala: il prossimo evento pubblico è previsto domani quando arriverà nella capitale Canberra insieme a Camilla per il tratto più impegnativo del suo viaggio.

Intanto, Carlo trascorrerà l'intera giornata di oggi ad Admiralty House, una villa sul porto che è la residenza a Sydney del governatore generale dell'Australia, il rappresentante del monarca nel Paese.

