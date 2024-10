Ecco perché Kate non indossa più l'anello di fidanzamento

L'ultima volta che il grosso zaffiro tempestato di diamanti è stato visto indosso alla principessa Kate è stato alla premiazione di Carlos Alcaraz alla finale di Wimbledon lo scorso 14 luglio a Londra. KEYSTONE

È da tre mesi, dalla finale di Wimbledon di luglio, che la principessa Kate non indossa più l’anello di fidanzamento, che il marito, il principe William, le ha donato nel 2010 per sancire la loro unione. Perché non lo indossa più? Quali sono i gioielli che ora porta all'anulare sinistro?

amo Alessia Moneghini

Hai fretta? blue News riassume per te Da quando nel 2010 si è promessa amore eterno col principe William, la principessa Kate ha sempre indossato il suo anello di fidanzamento.

Il prezioso zaffiro tempestato di diamanti è comparso per l'ultima volta alla finale del torneo di Wimbledon a luglio.

Negli ultimi tre mesi però Kate lo ha sostituito con tre anelli: due fedine eternity di diamanti, conosciute ai fan dei reali, e una fedina di diamanti e zaffiri, la novità.

Quest'ultima potrebbe essere il simbolo di «un nuovo inizio» per la coppia e rappresentare l'incrollabile amore che supera ogni sfida. Mostra di più

Un grosso zaffiro ovale di Ceylon di 12 carati circondato da 14 diamanti rotondi incastonati in oro bianco a 18 carati. È l'anello di fidanzamento della principessa Kate, che dal 16 novembre 2010 - quando si fidanzò con il principe William - di certo non passa inosservato.

Infatti il prezioso gioiello, che apparteneva alla principessa Diana, da quel momento è sempre stato ben visibile sull'anulare sinistro della nuora di re Carlo, che da allora lo ha sfoggiato, a parte qualche eccezione, ad ogni evento pubblico ufficiale.

Il principe William e Kate Middleton posano per i media al St. James's Palace di Londra, martedì 16 novembre 2010, dopo aver annunciato il loro fidanzamento. Al dito il prezioso zaffiro. KEYSTONE

Come riporta «Fanpage», l'ultima volta che la scintillante pietra blu ha fatto la sua comparsa è stato alla finale di Wimbledon dello scorso 14 luglio, quando la principessa del Galles si è concessa una rara uscita.

Nonostante fosse ancora in cura per il cancro diagnosticatole a marzo, la moglie dell'erede al trono ha premiato il vincitore del torneo di tennis Carlos Alcaraz sfoggiando uno smagliante sorriso.

E saldo al suo dito si vedeva l'anello di fidanzamento.

Il simbolo di «un nuovo inizio»

Tuttavia negli ultimi tre mesi lo zaffiro è stato riposto nel portagioie: durante le sue ultime apparizioni pubbliche la principessa non indossava più l'anello di Lady D, ma lo ha sostituito con altri tre.

Un cambiamento che non è passato inosservato ai tabloid, che hanno iniziato a speculare sulle possibili cause. Lo ha fatto per comodità? Oppure per una questione «pratica»? L'ipotesi che il prezioso sia in manutenzione non sembra soddisfare i più, che invece parlano di una scelta deliberata, come scrive «Elle».

Cosa indossa quindi ora Kate? Come si è visto durante la sua visita a Southport, porta la fede nuziale in oro giallo gallese e due fedi eternity di diamanti. Quella con pavé di diamanti del brand Anoushka, le era stata regalata da William alla nascita di George.

La nuova chicca è però la fedina di diamanti e zaffiri apparsa per la prima volta sulla sua mano nel video in cui annunciava la fine delle chemioterapia.

Stando al «Daily Mail», si tratta probabilmente di un dono del marito per il loro 13esimo anniversario di matrimonio e il simbolo di «un nuovo inizio».

Insomma un affettuoso segno che l'amore è capace di superare qualsiasi sfida.