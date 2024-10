Re Carlo III inizia venerdì un tour di sei giorni in Australia, Paese dove ha frequentato per un breve periodo la scuola, dove ha condiviso un bacio in riva al mare che è diventato una fotografia famosa e dove è stato preso di mira da un uomo armato.

Sarà la sua 17esima visita nella terra dei canguri da quando arrivò nel 1966 come timido adolescente e il suo primo tour agli antipodi come re.

Ecco cinque cose da sapere sulla storia di Carlo III con l'Australia.

La «parte migliore» della sua educazione

All'epoca principe del Galles, si recò in Australia per la prima volta all'età di 17 anni per studiare a Timbertop, un collegio remoto tra le montagne di Victoria, nel sud-est del Paese.

L'esperienza rappresentò una rottura con l'educazione rigida e austera ricevuta in Scozia. Lì imparò a tagliare i tronchi per riscaldarsi e a fare lunghe e faticose escursioni. Ricordando questo periodo, Carlo ha detto che è stato «di gran lunga la parte migliore» della sua educazione.

Anche il barone dei media Rupert Murdoch è tra i ricchi ex allievi di Timbertop, mentre l'ex primo ministro britannico Boris Johnson vi ha insegnato per un breve periodo.

Il re del surf

All'età di 30 anni, il monarca, ancora single, si tolse la camicia e scese in acqua, tavola da surf alla mano, durante una visita reale in Australia occidentale nel 1979. A torso nudo, fu intercettato da una modella australiana in bikini, che gli posò un bacio sulla guancia.

Un fotografo immortalò il momento e l'istantanea, che divenne immediatamente un cult, aiutò Carlo a scrollarsi di dosso la reputazione di pretenzioso, anche se alcuni sospettano che sia stata messa in scena da Buckingham Palace.

Due anni prima aveva fatto surf senza muta sulla famosissima Bondi Beach di Sydney. «È dannatamente freddo!», aveva esclamato, notando che gli ricordava l'Inghilterra.

Il tesoro della mamma

Durante questa stessa visita, il principe del Galles rilasciò una rara intervista al programma musicale televisivo Countdown.

«Ho visto tua madre, a Londra», osservò il famoso critico musicale Molly Meldrum. Questo passo falso ha permesso di immortalare lo spezzone negli archivi della televisione australiana. «Vuoi dire Sua Maestà la Regina?», rispose lui in tono gelido.

Il ritorno in Australia con Diana

Tornò in Australia con la moglie Diana nel 1983, attirando folle di ammiratori desiderosi di vedere la «principessa del popolo» in luoghi iconici come la Sydney Opera House.

Fu il primo tour reale di Lady D, che ruppe il protocollo portando con sé William, allora neonato. La loro bravura sulla pista da ballo del Wentworth Hotel di Sydney ha ispirato una scena della serie «The Crown».

Un falso attentato

Nel 1994 due colpi di pistola sono stati esplosi mentre Carlo si alzava per tenere un discorso a una folla gremita sul porto di Sydney.

Mentre la sicurezza cercava di bloccare a terra l'uomo armato, il principe fu filmato mentre giocherellava casualmente con i suoi gemelli.

L'assalitore, 23 anni, è stato poi identificato come un attivista per i diritti umani che ha sparato a salve. Si è trattato di un finto attentato, progettato per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla causa dei richiedenti asilo.