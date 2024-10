Re Carlo e sua moglie Camilla. Aaron Chown/PA Wire/dpa

I medici hanno dato l'okay a re Carlo III per sospendere momentaneamente le cure contro il cancro, alle quali si sta sottoponendo da quasi inizio anno. Il monarca potrà così recarsi in visita di Stato in Australia e alle Samoa.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Re Carlo interromperà la chemioterapia per una visita di Stato di 11 giorni in Australia e alle Samoa, prima di riprendere le cure al suo ritorno.

Nonostante il cancro, il 75enne continuerà a svolgere i suoi compiti reali, con i suoi medici che supervisioneranno l'itinerario e uno che lo accompagnerà.

Il sovrano sottolinea che trae energia dal suo lavoro, mentre Camilla e le persone che lo circondano cercano di incoraggiarlo a prendersela comoda. Mostra di più

Re Carlo III effettuerà un'importante visita di Stato a Sydney e a Canberra a partire da venerdì 18 ottobre, per poi recarsi direttamente a Samoa, nel Pacifico meridionale. In totale il viaggio durerà 11 giorni.

Per poterlo fare, però, il sovrano deve sospendere la chemioterapia, alla quale si sta sottoponendo da quasi inizio anno. Lo scrive il «Daily Mail», stando al quale i medici hanno dato il loro okay all'interruzione momentanea delle cure contro il cancro, che riprenderà una volta tornato in patria.

Il tipo di tumore da cui è affetto non è ancora stato reso noto. Si sa solo che il 75enne ha ricevuto la diagnosi a febbraio, dopo un'operazione alla prostata. Da allora si sottopone a trattamenti settimanali.

Un medico viaggia con lui

Per il monarca il fatto di poter fare un viaggio di 11 giorni tra un trattamento e l'altro è ovviamente una buona notizia. È anche un messaggio importante per l'opinione pubblica: vuol far intendere che nemmeno il cancro può impedirgli di svolgere i suoi compiti.

Durante il viaggio, Carlo e la regina Camilla non avranno «nessun venerdì libero», si legge ancora sul quotidiano britannico. Il programma è stato meticolosamente concordato con i medici: nonostante gli impegni la sua guarigione ha la priorità.

Inoltre un dottore accompagnerà la coppia durante il viaggio, come da prassi quando il capo di Stato britannico si reca all'estero.

Carlo trae energia dal suo lavoro

Carlo è anche contrario a non adempiere ai suoi doveri. La moglie e i suoi consiglieri cercano sempre di «rallentare un po' il re», ma il 75enne ha dichiarato di trarre energia dal suo lavoro e di voler mantenere la sua routine nonostante la grave malattia.

Il sovrano, nonostante tutto, appare sempre di buon umore: di recente ha anche sorpreso il popolo samoano con alcune esibizioni di danza durante un festival tradizionale. Questo probabilmente proprio in vista del suo viaggio nel Pacifico meridionale.