Boris Johnson

Nel suo memoir, l'ex premier britannico rivela che la regina Elisabetta soffriva di un cancro alle ossa, una condizione che conosceva da oltre un anno prima della morte della sovrana.

Hai fretta? blue News riassume per te In un'anticipazione del suo libro «Unleashed», Boris Johnson svela un dettaglio inedito e toccante sulla malattia della regina Elisabetta.

La sovrana soffriva di un cancro alle ossa, una condizione nota ai suoi medici da più di un anno.

Johnson racconta di averlo saputo con largo anticipo rispetto alla morte della regina, avvenuta l'8 settembre 2022.

Il giorno dell'ultimo incontro tra Johnson e la regina, il 6 settembre 2022, l'ex primo ministro notò subito un cambiamento in lei: «Era pallida, più curva, con lividi evidenti sulle mani e sui polsi, probabilmente dovuti a flebo o iniezioni». Mostra di più

In un'anticipazione del suo libro «Unleashed», Boris Johnson svela un dettaglio inedito e toccante sulla malattia della regina Elisabetta: la sovrana soffriva di un cancro alle ossa, una condizione nota ai suoi medici da più di un anno.

Johnson racconta di averlo saputo con largo anticipo rispetto alla morte della regina, avvenuta l'8 settembre 2022, rivelando che i medici temevano un improvviso peggioramento delle sue condizioni.

Il giorno dell'ultimo incontro tra Johnson e la regina, il 6 settembre 2022, l'ex primo ministro notò subito un cambiamento in lei. «Era pallida, più curva, con lividi evidenti sulle mani e sui polsi, probabilmente dovuti a flebo o iniezioni», scrive Johnson.

Nonostante la fragilità fisica, Elisabetta mostrava una mente ancora lucida e un sorriso capace di illuminare l'ambiente.

Ecco l'avvertimento ricevuto dal segretario privato della sovrana

Johnson ricorda anche l'avvertimento ricevuto dal segretario privato della regina, Edward Young, poco prima di incontrarla: la salute di Elisabetta era peggiorata durante l'estate. Tuttavia, la regina continuava a mantenere la promessa fatta al suo popolo nel discorso del suo ventunesimo compleanno: servire il Paese per tutta la vita, «breve o lunga che sia».

E così fece, portando a termine il suo dovere fino all'ultimo incontro ufficiale con la premier Liz Truss, avvenuto solo due giorni prima della sua morte.

Già in passato erano emerse speculazioni sulle reali cause della morte della sovrana. Il biografo Gyles Brandreth, nel libro «Elizabeth: An Intimate Portrait», aveva ipotizzato che la regina potesse soffrire di mieloma, un raro cancro del midollo osseo.

La regina Elisabetta II è scomparsa a 96 anni dopo settant'anni di regno.

