Milioni di donazioni scomparse dalla fondazione di Harry e Meghan

Il principe Harry e la duchessa Meghan a San Basilio de Palenque in Colombia a metà agosto archivio KEYSTONE

Non è una novità che la famiglia reale non sia in buoni rapporti con il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. Adesso però la coppia rischia di crearsi ulteriori nemici: le autorità fiscali statunitensi sono sulle loro tracce a causa di quattro milioni di donazioni mancanti.

Teleschau Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te L'agenzia delle entrate degli Stati Uniti ha messo nel mirino l'associazione benefica «Archewell» del principe Harry e della duchessa Meghan.

L'organizzazione deve pagare le tasse sulle donazioni che riceve.

Tuttavia dall'attuale dichiarazione dei redditi mancano quattro milioni di dollari, sui quali le autorità stanno ora indagando. Mostra di più

Le autorità fiscali statunitensi in genere non scherzano. Per questo le prossime settimane si preannunciano piuttosto complicate per il principe Harry (40 anni) e sua moglie Meghan Markle (43 anni).

Secondo il quotidiano britannico «Daily Mail», le autorità fiscali hanno messo nel mirino la loro associazione benefica «Archewell». Questo perché quattro milioni di dollari di donazioni sarebbero scomparsi dalla loro dichiarazione dei redditi.

Nel 2020 i duchi di Sussex hanno fondato la Archewell Foundation, che raccoglie donazioni come organizzazione benefica - sotto il motto «Be there and do good» - da utilizzare per buone cause. Principalmente per fondazioni che si occupano della salute mentale delle persone.

I documenti fiscali pubblicati suggeriscono però che potrebbe esserci un problema di corretta attuazione. Infatti le donazioni devono essere dichiarate e tassate negli Stati Uniti.

D'altra parte dei sei milioni di dollari di entrate che si possono dimostrare siano state fatte alla fondazione nel 2022/23, nei documenti recentemente presentati si trovano solo due milioni. Che fine hanno fatto i quattro milioni mancanti?

Un'organizzazione «delinquente»?

«Archewell» era già finita sotto i riflettori qualche mese fa, dopo che a maggio l'organizzazione era stata temporaneamente valutata come «delinquente» perché i documenti fiscali erano stati presentati troppo tardi ed erano incompleti.

Questo non ha gettato una buona luce sull'ONG che, stando al Daily Mail, è già oggetto di molte voci secondo le quali offre ai donatori la possibilità di contribuire con il proprio denaro in modo anonimo, evitando così di pagare le tasse.

C'è però la possibilità che «Archewell» dichiari correttamente i milioni mancanti. Questo perché secondo la legge statunitense, le donazioni possono essere suddivise in due anni.

Se i quattro milioni non verranno trovati nei prossimi documenti previsti per la fine di novembre, le cose potrebbero diventare difficili per Harry e Meghan. E costose.